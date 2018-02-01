20:49 01 февраля 2018 2

Грудинин посоветовал журналистам приехать в совхоз и пообщаться с другими акционерами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин обвинил бывших сотрудников своего совхоза в рейдерском захвате: «За ними стоят определенные силы, которые их стимулируют».

Грудинину пришлось ответить на развитие сюжета с обвинениями в адрес бывших пайщиков совхоза имени Ленина. На прошлой неделе пайщики, которые уже 20 лет безуспешно ищут правду в судах и пытаются вернуть свою землю, подали иски в суд. Их показали по телевидению — это пенсионеры, старики, ветераны колхоза, даже узница концлагеря. Некоторые из них до сих пор числятся акционерами ЗАО, но не имеют никаких прав. А сам Грудинин на одной из пресс-конференций ранее назвал их рейдерами.

На пресс-конференции в Екатеринбурге Грудинин заявил, что за пенсионерами стоят рейдеры и это спланированная акция накануне выборов. «Это три человека, из которых двое даже не работали [в совхозе]. Я не говорил, что они рейдеры. Рейдеры через них работают. Любому экономисту понятно, что можно быть либо пайщиком, либо акционером. Потому что если в уставной капитал внесена земля, то человек не может иметь пай, так как у него есть акции. Что касается акционеров, то большинство голосуют за то, чтобы дивидендов не выплачивать, а все деньги направлять на улучшение производства, увеличение заработной платы и социальную программу. Но как только начинаются выборы или рейдерские атаки, появляются какие-то „акционеры“, а потом сразу опять пропадают. Просто за ними стоят определенные силы, которые их стимулируют начинать эти процессы», — заявил Грудинин.

По его словам, люди таким образом просто хотят нажиться на этих процессах. «Какой смысл было подделывать их подписи, что они якобы являются акционерами, когда можно было просто выплатить им компенсацию?» — поинтересовался кандидат-коммунист. Также он посоветовал тем журналистам, кого волнует эта тема, приехать в совхоз и поговорить с другими 447 пенсионерами-акционерами, которые не выходят в эфир и не заявляют про обман. «Они вам ответят, что получают материальную и медицинскую помощь, овощи. Они благодарны и тех трех пенсионеров не поддерживают». — ответил Грудинин.

На этой же пресс-конференции Грудинин раскритиковал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за его участие в акции сторонников блогера Алексея Навального, которые призывали бойкотировать президентские выборы. Кандидату пришлось ответить, как он хочет объединить коммунистов с монархистами. Он признался, что получал в «подарок» 37 миллионов рублей, хотя ранее отрицал это, и отказался раскрывать имена владельцев офшора совхоза имени Ленина.