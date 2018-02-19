В Roshen заявили о готовности «сгноить» фабрику в России

20:11 19 февраля 2018 0

Активы Порошенко в Липецке «ничего не стоят» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что намерен продать фабрику в Липецке как минимум за 200 млн долларов. При этом он допустил, что эти активы ничего не стоят.

«200 млн долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — отметил Москалевский. При этом гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации подчеркнул, что предпочел бы, чтобы фабрика в Липецке сгнила, чем была продана по меньшей стоимости.

В 2017 году в компании сообщили о консервации всего производства фабрики Roshen в Липецке, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее Москалевский удивлялся блокировке кондитерских магазинов Roshen депутатами украинской Рады. Тогда он заявил, что после избрания Порошенко президентом, Roshen стал «обоями, на фоне которых проводятся разные акции», уточняет «Федеральное агентство новостей».