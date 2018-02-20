07:55 20 февраля 2018 1

Ферги исполнила самую сексуальную версию гимна США в истории Фото: скрин видео

Американская певица Ферги представила «сексуальную» версию национального гимна США. Курьезный инцидент произошел во время церемонии открытия Матча всех звезд НБА в Лос-Анджелесе.

Бывшая солистка хип-хоп группы The Black Eyed Peas вышла на паркет в обтягивающем платье и томным голосом простонала слова гимна в микрофон. Как сообщает Sports.ru, многие баскетболисты не смогли сдержать улыбки. В ответ на необычное исполнение американский сегмент Twitter разродился шутками и остротами. «После этого нужна сигарета», — шутит звезда НБА Чарльз Баркли. «Открытие этого Матча звезд сбивает меня с толку. Что за хрень происходит?», — поругалась светская львица Хлои Кардашьян, «Не уверен, какой цели добивалась Ферги своим выступлением, но если она хотела создать эффект „пьяной матери моих друзей, которая ведет себя сексуально“, то ей это удалось», — поворчала актриса Лесли Джонс.

Ферги — одна из самых популярных певиц США. После ухода из коллектива The Black Eyed Peas начала успешную сольную карьеру, завоевала 8 премий Грэмми. Творчество артистки хорошо известно поклонникам пермской модели Наташи Поли. Уральская красотка в 2016 году снялась в клипе 18+ вместе с Ферги и другими звездами из США.