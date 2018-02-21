СМИ рассказали о глобальных изменениях в дизайне iPhone

02:26 21 февраля 2018 0

Последующие модели смартфонов не будут оснащены кнопкой «Домой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все следующие модели iPhone могут остаться без всем привычного элемента дизайна — кнопки Home, которую придумал еще Стив Джобс. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Apple.

По данным издания The New York Post, в середине февраля компания разослала разработчикам приложений письмо, в котором говорилось, что новые программы должны разрабатываться под экраны как на iPhone X. Эта модель стала первым продуктом от Apple, обладающая безрамочным экраном.

Новые модели смартфонов, как напоминает Nation News, должны появиться в продаже осенью 2018 года. При этом есть вероятность, что iPhone X исчезнет из магазинов из-за низкого спроса.