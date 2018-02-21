Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского шокировали новости об изнасилованиях в областном интернате для сирот. Глава региона заявил, необходимо сделать все, чтобы уральские дети чувствовали себя в безопасности.
«Лично для меня — это шок, вопиющий случай <…> Да, сейчас работают правоохранительные органы, в компетенции которых, как и в бескомпромиссном желании добиться истины, не приходится сомневаться, — сказал Дубровский. — При этом обращаюсь к гражданам: отнеситесь с пониманием к тому, что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети, поэтому прошу быть более сдержанными в своих высказываниях и оценках».
Дубровский призвал социальный блок правительства региона оказать максимальное содействие проверяющим органам. Он сказал, что в связи с этой историей есть вопросы «не только к директору центра, но и к курирующему заместителю главы, да и главе». Губернатор пообещал, что сделает «самые жесткие выводы из произошедшего».
Ранее сообщалось, что в областном приюте были изнасилованы как минимум семеро мальчиков в возрасте до 14 лет. Директор учреждения уже покинул свой пост. Расследование ведут силовики. Собственную проверку проводит детский омбудсмен по Челябинской области Ирина Буторина.