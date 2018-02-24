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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:06  24 февраля 2018 0

Родченков вступился за лишенного медали Крушельницкого. «Нельзя относиться к нему как к обманщику»

Спортсмен утверждает, что никогда не пользовался запрещенными препаратамиФото: сайт Федерации керлинга России
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Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков прокомментировал ситуацию с лишением олимпийской медали российского керлингиста Александра Крушельницкого. По мнению Родченкова, вряд ли имело место намеренное употребление допинга, скорее всего это элементарная небрежность.

«Не считаю Крушельницкого обманщиком, с его стороны это полная небрежность. Возможно, где-то в сумке у него лежат таблетки. Но, обратите внимание, это совсем другое. Нельзя относиться к нему как к обманщику, это непрофессионализм, — приводит слова Родченкова „Газета.ру“. — Я сделал все возможное, чтобы обманщики не выступали в Пхенчхане, и потому убежден, что новое поколение, которое сейчас соревнуется, чистое».

Напомним, российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане. Медаль стала первой наградой россиян в керлинге на Олимпийских играх, однако допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Как писало «URA.RU», это стало основанием для того, чтобы CAS лишил россиян награды. При этом сам спортсмен утверждает, что никогда не пользовался запрещенными препаратами.

Евгений Александров
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