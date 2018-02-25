Российский фильм, который покажут на фестивале в Югре, взял две награды в Берлине

09:16 25 февраля 2018 0

Премьера фильма состоится на кинофестивале в Югре Фото: сайт «Кинопоиск»

Российский фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил две престижные награды на 68-м Берлинале в Германии. Работа художника-постановщика и художника по костюмам Елены Окопной была высоко оценена жюри. Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Художнице удалось в мельчайших деталях воссоздать дух 1970-х годов.

Вторую награду фильм «Довлатов» получил от независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpоst. Призер выбирался на основании голосования читателей газеты. Церемония награждения состоялась на фестивале 24 февраля в Берлине.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — цитирует слова Германа-младшего «РИА Новости».

Фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях жизни Сергея Довлатова в Ленинграде 1971 года. В картине сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

Как ранее писало «URA.RU», 1—7 марта в Югре пройдет Международный кинофестиваль «Дух огня», на котором планируется российская премьера фильма «Довлатов».