{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 февраля 2018
24 февраля 2018
Главные новости 
09:16  25 февраля 2018 0

Российский фильм, который покажут на фестивале в Югре, взял две награды в Берлине

Премьера фильма состоится на кинофестивале в ЮгреФото: сайт «Кинопоиск»

Российский фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил две престижные награды на 68-м Берлинале в Германии. Работа художника-постановщика и художника по костюмам Елены Окопной была высоко оценена жюри. Окопная получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Художнице удалось в мельчайших деталях воссоздать дух 1970-х годов.

Вторую награду фильм «Довлатов» получил от независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpоst. Призер выбирался на основании голосования читателей газеты. Церемония награждения состоялась на фестивале 24 февраля в Берлине.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — цитирует слова Германа-младшего «РИА Новости».

Фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях жизни Сергея Довлатова в Ленинграде 1971 года. В картине сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

Как ранее писало «URA.RU», 1—7 марта в Югре пройдет Международный кинофестиваль «Дух огня», на котором планируется российская премьера фильма «Довлатов».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров