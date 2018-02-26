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17:10  26 февраля 2018 0

В Сургуте под суд отправятся чиновники-коррупционеры

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Дело будет направлено в суд после вручения копий обвинительных заключенийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников мэрии, подозреваемых во взятке, а также двух жителей города. В скором времени материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии силовиков, осенью 2016 года бывшие начальник отдела учета и оформления жилья администрации и ведущий специалист отдела получили через посредников взятки в миллион рублей за решение вопросов, связанных с оформлением недвижимости. После вмешательства прокуратуры должностные лица администрации были уволены в связи с утратой доверия.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, их подозревают по четырем статьям в зависимости от роли и степени участия — это «взятка, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», «злоупотребление должностными полномочиями», «посредничество во взяточничестве в крупном размере» и «пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями». Ранее «URA.RU» писало, что фигуранты уголовных дел уверяют, что вся эта ситуация не более чем провокация.

Виктор Дорофеев
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