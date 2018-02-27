Загадочной смертью челябинского солдата-срочника заинтересовался губернатор Дубровский

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову взять под контроль ход расследования причин гибели 22-летнего военнослужащего из Челябинска, который проходил срочную службу в Ростовской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.
Кроме того, глава региона распорядился помочь семье погибшего солдата. Соответствующую задачу Дубровский поставил перед социальным блоком правительства области и городскими властями.
Срочник из Челябинска 24 февраля был найден мертвым в одной из войсковых частей Ростовской области. По предварительным данным, он совершил самоубийство, ранее сообщало «URA.RU». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
Мать погибшего солдата выехала в Ростовскую область за телом сына. Молодого человека должны похоронить 28 февраля в Челябинске.
Ранее «URA.RU» сообщало о несчастном случае с другим солдатом-срочником, уроженцем Южного Урала. Его нашли с простреленной головой в амурской воинской части. Мать пострадавшего рассказала, что незадолго до трагедии между сыном и его сослуживцем произошел конфликт. Она считает, что на новичке «деды» отрабатывали бойцовские приемы.