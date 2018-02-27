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Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
16:00  27 февраля 2018 1

Загадочной смертью челябинского солдата-срочника заинтересовался губернатор Дубровский

Заседание правительства при участии губернатора Челябинской области. Челябинск, дубровский борис
Губернатор взял под контроль расследование трагедииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову взять под контроль ход расследования причин гибели 22-летнего военнослужащего из Челябинска, который проходил срочную службу в Ростовской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, глава региона распорядился помочь семье погибшего солдата. Соответствующую задачу Дубровский поставил перед социальным блоком правительства области и городскими властями.

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В Ростовской области погиб солдат-срочник из Челябинска

Срочник из Челябинска 24 февраля был найден мертвым в одной из войсковых частей Ростовской области. По предварительным данным, он совершил самоубийство, ранее сообщало «URA.RU». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Мать погибшего солдата выехала в Ростовскую область за телом сына. Молодого человека должны похоронить 28 февраля в Челябинске.

Ранее «URA.RU» сообщало о несчастном случае с другим солдатом-срочником, уроженцем Южного Урала. Его нашли с простреленной головой в амурской воинской части. Мать пострадавшего рассказала, что незадолго до трагедии между сыном и его сослуживцем произошел конфликт. Она считает, что на новичке «деды» отрабатывали бойцовские приемы.

Наталья Михалева
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