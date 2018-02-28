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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:24  28 февраля 2018 0

Украинский спортсмен объяснил, зачем завернул россиянина в национальный флаг. ФОТО

Абраменко сказал, что был под напором сильных эмоцийФото: Instagram, yurydud
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Украинский фристайлист (лыжная акробатика) Александр Абраменко объяснил, почему обнял россиянина Илью Бурова во время награждения на Олимпиаде. Он сказал, что знает своих коллег много лет, и они никогда не говорят о политике.

Абраменко отметил, что совершил это под напором сильных эмоций, сообщает «Экономика сегодня». Спортсмены никогда друг друга не обижают. «Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой», — приводит слова олимпийского чемпиона телеканал 360.

Журналист Юрий Дудь прокомментировал данную новость на своей странице в Instagram. «На награждении парни из России и Украины обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко. У Бурова своего флага не было — его демонстрация спортсменами на Играх-2018 в Пхенчхане запрещена МОК. У Абраменко — русская девушка, тоже фристайлистка Александра Орлова. В Корее она заняла 8-е место в акробатике. Не забываем, друзья: русские и украинцы — братья навек», — написал он и снабдил запись нецензурным хэштегом, выражающим крайнее одобрение происходящему.

напомним, что Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Фристайлист с результатом 122,17 вошел в тройку финалистов.

Семен Гринберг
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