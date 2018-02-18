Россиянин выиграл бронзу по фристайлу на Олимпиаде в Корее

Медаль стала 11 в копилке российской сборной
Российский спортсмен Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Фристайлист вошел в тройку финалистов с результатом 122,17. Награда стала 11 в копилке российской сборной в Пхенчхане.
Еще один россиянин Павел Кротов занял четвертое место, получив 103,17. Золотая медаль досталась украинцу Александру Абраменко с результатом 128,51, серебро взял китаец Цзя Цзунян, получивший оценку 128,05 балла, пишет РТ.
Ранее стало известно, что российского керлингиста Александра Крушельницкого подозревают в употреблении допинга. В его пробе были обнаружены следы мельдония, передавало newinform.com.