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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:37  18 февраля 2018 4

Россиянин выиграл бронзу по фристайлу на Олимпиаде в Корее

Сноуборд и горные лыжи. Фристайл. Челябинск., горные лыжи
Медаль стала 11 в копилке российской сборнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский спортсмен Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Фристайлист вошел в тройку финалистов с результатом 122,17. Награда стала 11 в копилке российской сборной в Пхенчхане.

Еще один россиянин Павел Кротов занял четвертое место, получив 103,17. Золотая медаль досталась украинцу Александру Абраменко с результатом 128,51, серебро взял китаец Цзя Цзунян, получивший оценку 128,05 балла, пишет РТ.

Ранее стало известно, что российского керлингиста Александра Крушельницкого подозревают в употреблении допинга. В его пробе были обнаружены следы мельдония, передавало newinform.com.

Валерия Романова
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