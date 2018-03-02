Россия и Украина обменялись задержанными пограничниками

15:37 02 марта 2018 3

Российские пограничники находились в плену с лета 2017 года Фото: V.O.Nazarenko, facebook

Россия и Украина провели обмен пограничниками, которые прежде были задержаны на чужой территории. Обмен состоялся в районе пункта пропуска Нехотеевка в Белгородской области.

«Украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсона с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу», — цитирует RT заявление ФСБ.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений перешли границу и были задержаны в Херсонской области. Украинская сторона, тем не менее, обвинила российских пограничников в умышленном переходе границы. Им предъявлено обвинение по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». 3 октября в Брянской области были задержаны двое пограничников из Сумской области: начальник погранзаставы «Зноб-Новгородское» Дзюбака и его заместитель по оперативно-служебной деятельности Марцоня. Украинских военных задержали в 20 километрах от границы, в одной из деревень Брянской области, куда они приехали на своей служебной машине помыться в бане. По данным ФСБ, они часто приезжали в русское село, в баню, их задержали прямо в парилке.