В Перми ушел в отставку чиновник, ответственный за имущество города

Глава имущественного департамента мэрии Перми Александр Хаткевич так и не вернулся из отпуска. Как стало известно «URA.RU», ведомством уже руководит его заместитель.
Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич ушел в отставку. Со 2 марта руководящий пост в статусе исполняющего обязанности занимает Александр Соснин, который был заместителем начальника.
С самим Хаткевичем связаться не удалось. Ранее СМИ сообщали, что чиновник скорее всего уйдет в отставку после отпуска. На рабочее место он действительно не вернулся. В пресс-службе мэрии «URA.RU» пояснили, что Хаткевич с 31 января ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
Александр Хаткевич возглавлял имущественный департамент с 2014 года. До перехода в мэрию он работал в «Ростелекоме» и считался креатурой главы Перми Дмитрия Самойлова (он тоже выходец из «Ростелекома»). А предыдущего начальника департамента Людмилу Толмачеву уволили со скандалом — ее отстранили от должности из-за подозрительного увеличения доходов, но чиновница длительное время пыталась сохранить должность, уйдя в декретный отпуск.
Источник агентства в мэрии отмечает, что последние месяцы к имущественному департаменту проявляли активное внимание силовики: «Если обойдется только увольнением — администрации очень повезет».