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Главные новости Пермского края
22:14  05 марта 2018 0

В Перми ушел в отставку чиновник, ответственный за имущество города

Пресс-конференция Романа Скиндерева. Курган, кресло ректора кгу
Неизвестно, кто теперь будет управлять пермским имуществомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава имущественного департамента мэрии Перми Александр Хаткевич так и не вернулся из отпуска. Как стало известно «URA.RU», ведомством уже руководит его заместитель.

Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич ушел в отставку. Со 2 марта руководящий пост в статусе исполняющего обязанности занимает Александр Соснин, который был заместителем начальника.

Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, самойлов дмитрий
Хаткевич пришел в мэрию вслед за Дмитрием Самойловым (на фото)
Фото: Василий Заболотных © URA.RU

С самим Хаткевичем связаться не удалось. Ранее СМИ сообщали, что чиновник скорее всего уйдет в отставку после отпуска. На рабочее место он действительно не вернулся. В пресс-службе мэрии «URA.RU» пояснили, что Хаткевич с 31 января ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Александр Хаткевич возглавлял имущественный департамент с 2014 года. До перехода в мэрию он работал в «Ростелекоме» и считался креатурой главы Перми Дмитрия Самойлова (он тоже выходец из «Ростелекома»). А предыдущего начальника департамента Людмилу Толмачеву уволили со скандалом — ее отстранили от должности из-за подозрительного увеличения доходов, но чиновница длительное время пыталась сохранить должность, уйдя в декретный отпуск.

Источник агентства в мэрии отмечает, что последние месяцы к имущественному департаменту проявляли активное внимание силовики: «Если обойдется только увольнением — администрации очень повезет».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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