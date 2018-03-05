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06 марта 2018
23:19  05 марта 2018 4

Apple выпустит MacBook «для бедных»

2014_12_Клипарт, эппл, apple, компьютер, техника, технологии, макинтош, макбук
За счет бюджетных моделей Apple планирует нарастить объем продаж на 10—15%Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Американская корпорация Apple запланировала выпустить бюджетный MacBook Air в 2018 году. По прогнозам аналитиков, презентация 13-дюймового ноутбука будет запланирована на второй квартал этого года.

Новое устройство будет стоить значительно ниже своего предыдущего аналога. За счет этого американская корпорация планирует нарастить объемы продаж своих ноутбуков на 10—15%. Об этом сообщает аналитик KGI Securities Мин Чи Куо. По его данным, в бюджетной версии MacBook будут использовать последние версии процессоров, на работу которых меньше будут влиять уязвимость Meltdown и Spectre.

Особенностью модели, по прогнозам, может стать замена портов USB-A в пользу USB-C. Кроме того, производитель может отказаться от дисплеев с разрешением 1440×900 пикселей. Конечная стоимость новинки пока неизвестна. Однако актуальная модель аналогичного MacBook продается в Соединённых Штатах за 999 долларов.

Ранее в Сети появилась информация, как моментально выключить любой iPhone или компьютер Mac. Для этого пользователь должен открыть специальную ссылку. Восстановление гаджета происходит с помощью перезагрузки, пишет «Национальная служба новостей». Реальной угрозы устройству такие ссылки не несут, поэтому американская корпорация не спешит устранять уязвимость.

Иван Шестак
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