Собчак рассказала о главной причине бедности в России

Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает бедность основной проблемой страны. По ее словам, «все деньги тратятся на военщину».
Она подчеркнула во время предвыборных дебатов, что в РФ «можно создать спокойную, тихую жизнь», передает РБК. «Живут они [россияне] плохо, потому что все деньги тратятся на военщину… Чтобы создать новый мир, который будет полон агрессии… Это путь в третью мировую войну», — отметила Собчак. Настоящим добром телеведущая назвала хорошую зарплату и школу для детей, а также здоровую еду.
Как писало «URA.RU», ранее предвыборный сайт Ксении Собчак взломали. Вместо новостей о деятельности телеведущей в рамках избирательной кампании на главной странице было размещено фото Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием «Жирик». Инцидент произошел после того, как телеведущая на дебатах плеснула лидеру ЛДПР в лицо водой.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).