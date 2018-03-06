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06 марта 2018
07:34  06 марта 2018 0

Собчак рассказала о главной причине бедности в России

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Телеведущая считает настоящим добром здоровую еду, хорошую зарплату и школуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает бедность основной проблемой страны. По ее словам, «все деньги тратятся на военщину».

Она подчеркнула во время предвыборных дебатов, что в РФ «можно создать спокойную, тихую жизнь», передает РБК. «Живут они [россияне] плохо, потому что все деньги тратятся на военщину… Чтобы создать новый мир, который будет полон агрессии… Это путь в третью мировую войну», — отметила Собчак. Настоящим добром телеведущая назвала хорошую зарплату и школу для детей, а также здоровую еду.

Как писало «URA.RU», ранее предвыборный сайт Ксении Собчак взломали. Вместо новостей о деятельности телеведущей в рамках избирательной кампании на главной странице было размещено фото Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием «Жирик». Инцидент произошел после того, как телеведущая на дебатах плеснула лидеру ЛДПР в лицо водой.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).

Юрий Викторов
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