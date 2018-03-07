Московские депутаты попросили кандидатов в президенты отменить муниципальный фильтр

02:22 07 марта 2018 0

Идею отмены муниципального фильтра уже поддержали несколько претендентов на пост президента России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двести муниципальных депутатов из 58 районов Москвы, просят отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов, в том числе и мэра Москвы. Об этом говорится в открытом письме, которое они направили кандидатам в президенты РФ.

«Некоторые из вас по себе знают, что такое фильтр: вы собирали подписи, потратили десятки миллионов рублей, множество сил и времени. В итоге допустили всех, однако и вы, и мы знаем, что это „заслуга“ власти. Когда ей нужно — пустят, когда не нужно — запретят, пусть даже все будет сделано юридически безупречно», — цитирует РБК текст открытого письма.

Народные избранники добавили, что до следующих губернаторских выборов еще предостаточно времени, чтобы постараться отменить муниципальный фильтр. Сейчас чтобы принимать участие в выборах мэра Москвы, кандидату придется заручиться поддержкой депутатов из 109 муниципальных образований. На данный момент поддержку такого уровня может получить лишь кандидат от «Единой России».

Как отмечается, кандидаты в президенты от ЛДПР, КПРФ, «Гражданской инициативы» и «Яблока» поддержали идею отмены муниципального фильтра.