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07 марта 2018
06 марта 2018
02:22  07 марта 2018 0

Московские депутаты попросили кандидатов в президенты отменить муниципальный фильтр

Прием граждан депутатом госдумы Литовченко Анатолием Челябинск, урны для голосования, выборы
Идею отмены муниципального фильтра уже поддержали несколько претендентов на пост президента РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двести муниципальных депутатов из 58 районов Москвы, просят отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов, в том числе и мэра Москвы. Об этом говорится в открытом письме, которое они направили кандидатам в президенты РФ.

«Некоторые из вас по себе знают, что такое фильтр: вы собирали подписи, потратили десятки миллионов рублей, множество сил и времени. В итоге допустили всех, однако и вы, и мы знаем, что это „заслуга“ власти. Когда ей нужно — пустят, когда не нужно — запретят, пусть даже все будет сделано юридически безупречно», — цитирует РБК текст открытого письма.

Народные избранники добавили, что до следующих губернаторских выборов еще предостаточно времени, чтобы постараться отменить муниципальный фильтр. Сейчас чтобы принимать участие в выборах мэра Москвы, кандидату придется заручиться поддержкой депутатов из 109 муниципальных образований. На данный момент поддержку такого уровня может получить лишь кандидат от «Единой России».

Как отмечается, кандидаты в президенты от ЛДПР, КПРФ, «Гражданской инициативы» и «Яблока» поддержали идею отмены муниципального фильтра.

Александр Черноскутов
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