Причиной крушения Ми-8 в Чечне могло стать столкновение со скалой

22:48 07 марта 2018 6

Из-за плохой погоды вертолет мог врезаться в скалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Чеченской республике, скорее всего столкнулся со скалой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧС на месте происшествия.

«По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил», — рассказал источник. Он добавил, что на борту воздушного судна находились семь человек, из которых выжил только один, он тяжело ранен.

Ранее стало известно, что вертолет рухнул на границе Чечни с Грузией. Возбуждено уголовное дело. Телеканал 360 публиковал версию о том, что вертолет столкнулся с землей и упал в ущелье, выполняя плановый полет и заходя на посадочную площадку в горной местности. Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что Ми-8 оказался в сложных погодных условиях, писало «URA.RU».