Кадыров рассказал о поисковой операции на месте крушения вертолета в Чечне

20:24 07 марта 2018 0

Говорить о причинах катастрофы пока рано, сказал Кадыров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал крушение вертолета Ми-8 в горах республики. Он рассказал, что на месте катастрофы работают специалисты.

«В районе крушения вертолета сложный рельеф местности, узкие ущелья. Кроме того, по поступающим сообщениям, там был туман», — цитирует Кадырова RT. Несмотря на установленные обстоятельства, глава республики не торопится делать выводы о причинах крушения Ми-8. «Уверен, следствие установит полную картину произошедшего», — добавил он.

По словам Кадырова, на месте происшествия проводится спасательная операция, также ликвидируются последствия аварии. Для этого, заявил он, привлечены все необходимые силы и средства.

Напомним, российский вертолет Ми-8 разбился сегодня, 7 марта, на границе Чечни с Грузией. Информация о находившихся на борту и погибших людях разнится. Минздрав Чечни сообщил об эвакуации одного пострадавшего с места катастрофы с тяжелыми травмами. Вертолет, как пишет «Ридус», при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье. В Сети появились кадры с места происшествия.