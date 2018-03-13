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13 марта 2018
Главные новости 
20:27  13 марта 2018 0

FIFA извинилась за трудности с покупкой билетов на матчи ЧМ-2018

Праздник, посвященный началу отсчета 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу – 2018. Екатеринбург , russia2018, фифа, fifa world cup, чм2018, fifa2018, футбольный мяч, екатеринбург, чемпионат мира по футболу 2018
Второй раунд второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 стартовал 13 мартаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Международная федерация футбола (FIFA) попросила прощения у болельщиков, испытывающих трудности с покупкой билетов на матчи чемпионата мира 2018 года, которые состоятся в России. Основной причиной этого организация назвала медленную работу сайта.

Во вторник, 13 марта, стартовал второй раунд второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018, который продлится до 3 апреля. С самого начала продаж билетов через сайт болельщиков информировали, что ожидание оформления покупки составит порядка часа или более. Однако с течением времени электронная очередь болельщиков, желающих купить билеты, не двигалась.

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности с покупкой билетов. Мы обратили внимание на множество сообщений и пониманием ваши разочарования. Нам сообщили, что проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, получающих доступ к площадке по продаже билетов», — цитирует РИА «Новости» официальный микроблог FIFA в Twitter. Организация также поблагодарила людей за терпение.

По словам представителей FIFA, им очень жаль, что проблемы сохраняются. Всех, у кого возникли сложности с платежами, просят заполнить специальную форму на сайте. «Мы как можно скорее займемся вашей проблемой», — добавили в FIFA. Ранее стало известно, что на ЧМ-2018 в России распределено более миллиона билетов. После первого этапа продаж болельщики купили 735 168 билетов. На втором этапе еще 568 448 билетов. Однако во время первого этапа было запрошено более четырех миллионов билетов.

Иван Шестак
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