20:24 12 марта 2018 1

Большая часть билетов досталась российским болельщикам Фото: Анна Майорова © URA.RU

На чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России распределено более миллиона билетов. Как сообщает пресс-служба FIFA, после первого этапа продаж болельщики купили 735 168 билетов, на втором этапе, с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года, путем случайной жеребьевки было распределено еще 568 448 билетов. Завтра, 13 марта, в 12.00 по московскому времени, стартует второй этап продаж билетов в порядке живой очереди, завершится он 3 апреля.

Напомним, на этапе, который проходил в период с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года, было запрошено более 4 миллионов билетов. Поскольку спрос значительно превышал предложение, была проведена случайная жеребьевка, в результате которой распределили 568 448 билетов.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 832), а остальные — болельщикам из других стран. В число десяти лидеров по этому показателю вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686). Всего среди болельщиков из-за рубежа в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной жеребьевки распределено 65% билетов.

Продажи билетов возобновятся 13 марта, болельщики смогут купить билеты в режиме реального времени. Правда, на этом этапе нельзя будет приобрести билеты на матч Аргентина — Исландия и на финал ЧМ-2018. «URA.RU» обращалось в пресс-службу FIFA с просьбой разъяснить, почему билеты на финал недоступны, однако комментировать этот вопрос там отказались. В официальном релизе на сайте FIFA советуют болельщикам приобретать билеты в самом начале очередного этапа продаж, «так как вновь ожидается большой спрос и билеты, скорее всего, быстро раскупят».

Болельщики, которые приобрели и оплатили билеты на более ранних этапах, уже получают информацию о доставке. Специалисты билетного центра FIFA звонят заказчикам и уточняют адреса и телефоны. Доставка билетов курьерами будет осуществляться с середины апреля до конца мая. Получить билеты может только заказчик лично, предъявив паспорт. Если курьеру не удастся передать заказчику билеты, то их можно будет получить в главных билетных центрах городов-организаторов. Инструкцию заказчик получит по электронной почте.