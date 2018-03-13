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13 марта 2018
Главные новости 
21:00  13 марта 2018 0

Послание Путина для Запада, ведущего «Первого» оплевали, утечка радиации на Урале. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Уральцев напугали слухи о выбросе радиацииФото: depositphotos.com © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появились новые подробности. Спикер Госудумы Вячеслав Володин открыто заявил, что ответственность за случившееся лежит на Великобритании. А химики, врачи и судмедэксперты, опрошенные «URA.RU», в один голос заявили, что англичане знали, какой именно яд искать. Нам удалось поговорить с главой лаборатории того самого института, в котором якобы изобрели отравляющее вещество.

Послание Путина дошло до элит Запада. Аналитик рассказал «URA.RU», как мир на самом деле отреагировал на речь президента России и почему некоторые восприняли ее как «подарок американским генералам».

В том же послании Федеральному Собранию Путин обратил внимание на проблему онкологических заболеваний в России. В стране действительно есть всплеск числа раковых заболеваний. Врач объяснил «URA.RU», почему это происходит и как не стать частью печальной статистики.

Урал взбудоражили слухи об утечке радиации. Эксперт, ссылаясь на анонимные источники с атомной электростанции, заявил, что «придется строить саркофаг, как в Чернобыле». Рассказываем, что происходит на самом деле.

Сеть взорвал переезд «мальчика-калькулятора» из Екатеринбурга в США. Его мама отмечает, что талантливые дети не нужны России, а пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Кстати, способности парня можно оценить на видео.

Украинский десантник-блогер опубликовал кадры со встречи с ведущим «Первого канала» Шейниным в Италии. Разговор закончился плевком в лицо и угрозами убийством.

В соцсетях появилась новая «загадка» — пользователи пытаются понять, зачем вахтовикам-нефтяникам нужны дырки в тапочках. Посмотреть на это и узнать главные версии можно тут.

Кирилл Егоров
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