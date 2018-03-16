Суд разрушил планы Ротенберга по строительству завода на Урале

Свердловский областной суд 16 марта отказал ООО «Гросс» в удовлетворении иска против думы и администрации Асбеста. Напомним, дочерняя компания ООО «Национальная сурьмяная компания» (50% принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу) планировала построить в городе сурьмяной завод, что вызвало недовольство местных жителей.
ООО «Гросс» принадлежит земля, где планировалось строительство химического завода. Но, как писало «URA.RU», в прошлом году дума Асбеста снизила допустимый класс опасности новых производств на данной территории. Из-за этого запуск предприятия стал фактически невозможен. Тогда компания обратилась в суд, указав, что понесла серьезные расходы на проектировку завода и подготовку земли под строительство.
«Представители думы с иском не согласились, указав на отсутствие существенных нарушений и недоказанность понесенного ООО „Гросс“ ущерба. Прокурор поддержал позицию муниципальных властей, — сообщили в пресс-службе облсуда. — Выслушав все доводы по делу, суд отказал административному истцу, оставив его иск без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном Суде Российской Федерации в течение одного месяца».
Ранее наше агентство сообщало, что в Асбесте около 12 тысяч человек поставили подписи против строительства завода. Интересно, что проект «НСК» пытаются вытеснить уже из второго свердловского города. Ранее компания хотела организовать производство в Дегтярске.