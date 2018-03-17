В российских вузах появятся церкви и священники

В российских вузах следует активизировать служение Российской православной церкви, об этом на заседании Высшего церковного совета заявил патриарх Кирилл. Он также призвал вспомнить о давней близости науки и религии.
«Университетский священник, домовая церковь в вузе — это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки», — отметил предстоятель РПЦ. Он напомнил, что в мощнейших университетах мира, Оксфорде и Гарварде, присутствие капелланов «так же естественно, как присутствие профессора», передает слова патриарха Nation News.
Работать с российскими студентами будут православные священники с высшим светским образованием. Их задача — дать отпор критике, которая часто звучит в адрес церкви, а также развенчать существующий стереотип о конфликте между религией и наукой. По мнению патриарха, данная инициатива не должна восприниматься как поход церкви на науку.