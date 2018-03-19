В Екатеринбурге после выборов скончалась член избиркома

В Екатеринбурге после закрытия участка пожилая женщина — член избирательной комиссии пожаловалась на ухудшение здоровья. Ее увезли в больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Как уточнил представитель центральной избирательной комиссии Свердловской области, 79-летней Валентине Хорошениной стало плохо после окончания всех работ.
«Неожиданно Валентина Яковлевна почувствовала острое недомогание, после чего ее на машине скорой медицинской помощи доставили в больницу. Увы, там наша коллега скончалась, — сообщили „URA.RU“ в центральной избирательной комиссии по Свердловской области. — Избирательная комиссия Свердловской области выражает соболезнования родным и близким Валентины Хорошениной».
Валентина Хорошенина работала на участке 1439 в Кировском районе Екатеринбурга, расположенном в кооперативном колледже Свердловского Облпотребсоюза. Поскольку смерть не носит криминальный характер, СК не занимается проверкой этого случая. «Такая смерть у нас не зарегистрирована», — сказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.