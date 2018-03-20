Экс-владельцы «Открытия» оценили название банка в миллиард долларов

08:35 20 марта 2018 0

Права на товарный знак принадлежат бывшему владельцу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «ФК Открытие» в настоящее время работает под товарным знаком, который ему не принадлежит. Все права на него зарегистрированы на предыдущего владельца «Открытие холдинг». Это следует из реестра Роспатента.

В холдинге «Открытие» информацию о работе банка под товарным знаком, не принадлежащим ему, подтвердили. «Все права на товарный знак, слово „Открытие“, его начертание принадлежат холдингу», — цитируют «Ведомости» слова представителя компании. Вопрос об использовании бренда в настоящий момент не урегулирован. «Надеемся, что в ходе переговоров будет найдено приемлемое решение», — заявили в банке.

В холдинге стоимость бренда «Открытие» «с учетом узнаваемости бренда, вложений в рекламу и инфраструктуру, технологичного имиджа, охвата бренда, его международного статуса» оценили в 1 млрд долларов. Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что санируемые «Бинбанк» и «ФК Открытие» будут объединены за исключением доли плохих активов, напоминает «Национальная служба новостей».