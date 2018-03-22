{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
06:55  22 марта 2018 0

Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Украины с Россией

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
По мнению политика, антироссийская политика стала стратегической линией украинских властейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если Киев разорвет экономические отношения с Москвой, то нанесет непоправимый урон украинской экономике. По его мнению, антироссийская политика стала стратегической линией властей Украины.

«Тон в украинской политике задаёт агрессивное большинство в Верховной Раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе», — цитирует RT слова сенатора.

Также он добавил, что разрыв экономических отношений является одним из способов выполнения этой задачи, и украинские власти сознательно ломают свою экономику «через колено».

Напомним, правительство Украины заявило о решении прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ на 2011—2020 годы. Решение было принято единогласно всеми членами кабинета министров Украины.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров