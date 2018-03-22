Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Украины с Россией

06:55 22 марта 2018 0

По мнению политика, антироссийская политика стала стратегической линией украинских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если Киев разорвет экономические отношения с Москвой, то нанесет непоправимый урон украинской экономике. По его мнению, антироссийская политика стала стратегической линией властей Украины.

«Тон в украинской политике задаёт агрессивное большинство в Верховной Раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе», — цитирует RT слова сенатора.

Также он добавил, что разрыв экономических отношений является одним из способов выполнения этой задачи, и украинские власти сознательно ломают свою экономику «через колено».

Напомним, правительство Украины заявило о решении прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ на 2011—2020 годы. Решение было принято единогласно всеми членами кабинета министров Украины.