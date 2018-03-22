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Главные новости Пермского края
09:26  22 марта 2018 0

После передачи Малахова хозяйку пермского приюта обвинили в присвоении пенсий

Андрей Малахов, малахов андрей
После обращения к телеведущему к женщине пришли с проверкамиФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Основательница частного приюта «Рассвет» в деревне Афонино Пермского края Валентина Овичинникова вновь пришла на передачу Андрея Малахова. По словам женщины, после озвученной в эфире просьбы о строительстве дороги ее обвинили в присвоении пенсий подопечных.

«18 проверок было после эфира. Наняла я адвоката, хотя и денег нет. Волонтеры откликнулись. Столько лет жили и надо же — какой плохой я стала!» — пожаловалась Овчинникова. Одной из претензий властей стало то, что хозяйка приюта не оформляет свою организацию официально, что делает ее работу нелегальной. Кроме того, возникли подозрения, что она присваивает себе пенсии, полагающиеся подопечным, сообщает 59.ru.

Первый раз о приюте в передаче Малахова рассказывалось в ноябре 2017 года. Позже стало известно, что из так называемого «приюта матери Терезы» срочно госпитализировали шесть пенсионеров. По словам пермского омбудсмена Павла Микова, люди были измождены, у них была чесотка, вши и грибок.

Виктор Жуков
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