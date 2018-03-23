Успенская подаст в суд на «Аэрофлот» из-за поведения стюардессы

17:32 23 марта 2018 0

Певица не смогла вовремя улететь на гастроли в Сибирь ФОТО:

Певица Любовь Успенская намерена подать в суд на «Аэрофлот» после того, как сотрудники компании отказались пускать ее на рейс вместе с собакой. По словам концертного директора Успенской Виталия Макарова, артистка будет добиваться денежной компенсации за действия бортпроводников.

«Во-первых, „Аэрофлот“ заявил, что Успенская была пьяная и устроила дебош, но есть свидетели, в том числе и милиция, что Успенская была совершенно трезвая и никакого дебоша не было. Нам не показали протокол, на основании чего нас высадили, не вышел командир экипажа — о чем здесь может быть разговор?», — цитирует Макарова RNS.

Макаров утверждает, что единственной некорректной фразой со стороны Успенской за время конфликта был вопрос «Вы в своем уме? Дайте мне пройти на место в бизнес-класс». Он отметил, что певица не игнорировала требования стюардессы, а всего лишь попросила подождать, пока она достанет переноску из чемодана. В ответ на это стюардесса стала отталкивать Успенскую грудью.

«Сумка была у нас в руках, надо было только ее открыть, а стюардесса не давала этого сделать», — цитирует Успенскую «Национальная служба новостей». Спустя некоторое время еще одна сотрудница «Аэрофлота» сообщила певице, что «командир отказывается, чтобы Успенская летела в самолете». В итоге артистке пришлось лететь из Москвы в Омск другим рейсом.