Российский продюсер, профессиональный фотограф и художник Аслан Ахмадов опубликовал снимки 13-летней давности, на которых запечатлел певицу Жанну Фриске. Кадрами он поделился на своей официальной странице в Instagram.
Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими отечественными знаменитостями, рассказал, что съемка не была запланированной. По словам фотографа, снимки он сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire (там выставлены самые дорогие товары, ее еще называют «Ярмарка миллионеров»). «На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров», — поделился художник.
Пользователи отметили талант мастера и красоту Фриске, многие сравнили ее с ангелом. Другие подписчики Ахмадова нашли, что певица не похожа на себя на фотографиях. «Шедеврально! Нет слов, только эмоции с восторгом!», «Она здесь на себя не похожа, инопланетянка», «Какая она космическая была Девушка», «Аслан, шикарная работа, браво», — прокомментировали поклонники творчества продюсера.
Ранее сестра Жанны Фриске Наталья тоже опубликовала в Сети кадры, которые до этого не показывали общественности. Семейные фотографии, сделанные в 1996 году в Таиланде, девушка выложила в Instagram, писало «URA.RU».