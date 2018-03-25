22:58 25 марта 2018 0

Загитова не нервничала перед соревнованиями, чему потом сама удивилась ФОТО: официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Российская фигуристка Алина Загитова, занявшая пятое место на чемпионате мира в Милане, прокомментировала свое выступление.

Загитова рассказала о том, что падение на чемпионате мира расстроило ее, но не стало трагедией. «У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу. Я не могу сказать, что я расслабилась, — расстроилась, и всё, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон», — приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. «Все чисто делала на тренировках. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось», — считает спортсменка.

15-летняя фигуристка объяснила, что пережила до и после начала чемпионата: «Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Я не понимала, что происходит. Ещё после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне ещё надо допинг сдавать…». Допинг-контроль, по словам фигуристки, занял более двух часов.

Напомним, что после падения на чемпионате мира, суровый вердикт олимпийской чемпионке вынесла заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Она посоветовала спортсменке меньше есть.