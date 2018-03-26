Редакция «URA.RU» выражает соболезнования Дмитрию Кобылкину

14:41 26 марта 2018 2

Редакция «URA.RU» выражает соболезнования губернатору Ямала в связи с кончиной матери Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В воскресенье, 25 марта, в Тюмени прошла церемония прощания с мамой Дмитрия Николаевича Кобылкина. Последние дни ее жизни сын провел вместе с ней, сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

Редакция «URA.RU» приносит искренние соболезнования родным и близким. Мы сочувствуем вам и вашей семье.

Несмотря на утрату, губернатор Ямала не прерывает исполнения своих обязанностей. Во вторник, 27 марта, он примет участие в московском совещании в Министерстве транспорта России. В повестке указан вопрос реализации проекта «Северный широтный ход». К концу недели губернатора ждут в Новом Уренгое на 20-летний юбилей компании «Севернефтегазпром».