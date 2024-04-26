26 апреля 2024

Роспотребнадзор рассказал, что челябинцы стали чаще травиться алкоголем

Челябинцы в 3,5 раза стали чаще травиться спиртосодержащей продукцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, водка, алкоголь
Всего за первый квартал 2024 года Роспотребнадзор зафиксировал 733 случая отравления Фото:

За первый квартал 2024 года лечебно-профилактические учреждения Челябинской области зафиксировали 733 случая острого отравления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года алкоголем отравились в 3,5 раза больше жителей.

«Если в первом квартале 2023 года было зафиксировано 56 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, то за первые три месяца 2024 года — 205. Отравлений наркотическими веществами наоборот зарегистрировано меньше — 267 против 290», — следует из доклада Роспотребнадзора Челябинской области.

На третьем месте в списке причин интоксикаций находятся «другие немониторируемые виды», таковых зафиксировано 152 случая. Лекарственными препаратами челябинцы отравились 105 раз, что на 28 больше, чем в первом квартале 2023 года. Замыкают перечень пищевые отравления — в статистику вошли четыре факта.

Недавно правительство РФ поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом.

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За первый квартал 2024 года лечебно-профилактические учреждения Челябинской области зафиксировали 733 случая острого отравления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года алкоголем отравились в 3,5 раза больше жителей. «Если в первом квартале 2023 года было зафиксировано 56 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, то за первые три месяца 2024 года — 205. Отравлений наркотическими веществами наоборот зарегистрировано меньше — 267 против 290», — следует из доклада Роспотребнадзора Челябинской области. На третьем месте в списке причин интоксикаций находятся «другие немониторируемые виды», таковых зафиксировано 152 случая. Лекарственными препаратами челябинцы отравились 105 раз, что на 28 больше, чем в первом квартале 2023 года. Замыкают перечень пищевые отравления — в статистику вошли четыре факта. Недавно правительство РФ поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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