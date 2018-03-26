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26 марта 2018
16:03  26 марта 2018 0

Коттедж барда Новикова на окраине Екатеринбурга подожгли. ВИДЕО

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Теперь врагов барда будет искать полицияФото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты МЧС установили причину пожара в коттедже Александра Новикова, полыхавшем в феврале этого года. Они уверены, что причиной стал поджог. Теперь дело за сыщиками.

«Завершив все необходимые пожарно-технические экспертизы, по их результатам эксперты пришли к выводу, что это был поджог, все материалы переданы в полицию», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Почему эксперты пришли к такому выводу, пока не уточняется в интересах следствия.

Пожар в коттедже Новикова в поселке Бухта Квинс произошел 6 февраля этого года. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Проект застройки Бухты Квинс Новиков начал продвигать в 2011 году. Впоследствии строительство было приостановлено и оставшиеся без денег и жилья пайщики несколько лет пытались добиться возбуждения уголовного дела. В настоящее время певцу предъявлено обвинение в мошенничестве, несмотря на его заявление, что все дома полностью доделаны. Стоит отметить также, что в ходе пожара пострадал только коттедж барда.

Игорь Чукреев
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