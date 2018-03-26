19:24 26 марта 2018 0

Пиарщики компании масштабно троллят горожан Facebook, Нина Пелевина

Пиарщики Уральской горно-металлургической компании создали для своего работодателя новый конфликт. Сегодня — в первый рабочий день после сноса екатеринбургской недостроенной телебашни — представитель пресс-службы компании Нина Пелевина разместила в личном аккаунте в Facebook фотографии торта в виде башни, над которым нависает фигура ее (Пелевиной) руководителя Алексея Свалова. Торт стал десертом в середине рабочего дня, символом завершения операции по сносу башни.

Кондитерское изделие создали «молодые сотрудницы отдела». Начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов сообщил агентству, что торт бисквитный, внутри промазан сгущенным молоком, а снаружи украшен шоколадным драже. «Для нас это большая профессиональная победа. Для работы всей пресс-службы и нового коллектива это было серьезное испытание», — отметил Свалов. В редакцию «URA.RU» в качестве угощения он привез остатки сладкого изделия (конкретно — основание башни).

Фотографии торта вывали бурю негодования среди пользователей Facebook Facebook, Нина Пелевина

Фотографии уже вызвали бурю негодования среди активных пользователей «Фейсбука» в Екатеринбурге. Дело в том, что снос башни не получил широкого народного одобрения. Неожиданно ее посчитали местной достопримечательностью, а упорство, с которым компания отказывалась обсуждать свои планы на земельный участок, было осуждено. PR-блок УГМК всухую проиграл борьбу за общественное мнение: публично голос поддерживающих планы компании был не слышен.

В ситуацию пришлось вмешиваться лично губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Вчера, на следующий день после сноса, он взял ответственность за решение о взрыве башни на себя. Горожане стали успокаиваться. И вот новый повод для злости: довольные лица представителей УГМК демонстрируют, что им абсолютно наплевать на все, что было сказано до этого.

Поскольку в профессиональных компетенциях Алексея Свалова никто не сомневается, единственной причиной для подобных постов можно посчитать любовь компании к получению негативных оценок и просто разжиганию ненависти. Это в очередной раз удалось.

Активное сообщество Екатеринбурга высказалась насчет действий пиарщиков УГМК Facebook, Нина Пелевина

Депутат гордумы Олег Хабибуллин сравнил представителей УГМК с «фашистами Бухенвальда», которые унизили городское сообщество. «Взорвали телебашню, надругались тем самым над теми, еще живыми горожанами, кто ее строил. Вы вместе с Куйвашевым обманули весь город, заявляя, что прислушаетесь к нам, к профессиональным архитекторам, а сами скоренько взорвали башню», — отметил он на своей странице в Facebook. «Вы заказываете тортик в виде убитой вами башни, делаете селфи, улыбаясь физиономиями без малейшей на них нотки стыда и совести», — подчеркнул депутат гордумы.

Свердловский PR-технолог Платон Маматов также высказался по поводу торта в виде телебашни. «Приятного аппетита, Алексей. Приятного аппетита, Нина Анатольевна. Тортик с ледовым автодромом на Балтыме-то будет, не?» — написал он на своей странице в Facebook. Свое сообщение Маматов сопроводил хэштегами «пиарщикжурналистунетоварищ», «пощечинаобщественномумнению» и «ачотакова».

Жестко прокомментировала пост на Facebook и журналист Екатерина Петрова, которая высказала мнение, что «на фоне трагедии в Кемерово пиар-служба УГМК должна сидеть молча и надеяться, что ужасные новости вытеснят субботний скандал, что на фоне кемеровского кошмара про башню забудут», но вместо этого решили «глумиться и напоминать о сносе башни». «Как минимум это „колхозный“ непрофессионализм, а как максимум — моральное уродство, — пишет Петрова. — Пару лет назад — до истории с храмом на пруду, что такое было УГМК для обывателя? Музей в Верхней Пышме, современная больница, какие-то козы. И что сейчас? Взять и на ровном месте уничтожить репутацию. Как это назвать? В общем, я считаю, что обрубок башни должен быть сохранен, как памятник их „слабоумию и отваге“ и нашей пассивности и неспособности защитить собственный город».