В Боровичах Новгородской области прогремел секс-скандал с участием 41-летней учительницы, замдиректора одной из местных школ и 17-летней десятиклассницы. Влюбленные открыто размещали в соцсетях двусмысленные послания друг другу. Историей заинтересовались следователи.
Ни женщина, ни школьница не скрывали своих чувств и открыто признавались в любви друг другу, публикуя фотографии в обнимку в аккаунтах Instagram и в сториз. В комментариях они просили не мешать их личной жизни, потому что хотят быть вместе.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, по факту сообщений об интимной связи учительницы и ученицы начата доследственная проверка. «В случае подтверждения информации о связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что учительницу из Санкт-Петербурга обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Секс с учеником из обеспеченной семьи якобы имел место весной 2017 года во время урока на дому. Известно, что обвиняемая является другом семьи подростка.