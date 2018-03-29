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29 марта 2018
14:30  29 марта 2018 1

Российская школьница хвасталась в соцсетях связью с учительницей. «Бешено стучит сердце». ФОТО

Учительница и ученица открыто афишируют чувства в соцсетяхФото: соцсети

В Боровичах Новгородской области прогремел секс-скандал с участием 41-летней учительницы, замдиректора одной из местных школ и 17-летней десятиклассницы. Влюбленные открыто размещали в соцсетях двусмысленные послания друг другу. Историей заинтересовались следователи.

Ни женщина, ни школьница не скрывали своих чувств и открыто признавались в любви друг другу, публикуя фотографии в обнимку в аккаунтах Instagram и в сториз. В комментариях они просили не мешать их личной жизни, потому что хотят быть вместе.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, по факту сообщений об интимной связи учительницы и ученицы начата доследственная проверка. «В случае подтверждения информации о связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

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Фото: соцсети

Ранее «URA.RU» сообщало, что учительницу из Санкт-Петербурга обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Секс с учеником из обеспеченной семьи якобы имел место весной 2017 года во время урока на дому. Известно, что обвиняемая является другом семьи подростка.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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