В Прикамье две семьи погибли от отравления угарным газом

В Кизеле Пермского края две семьи — всего пять человек — насмерть отравились угарным газом. В результате инцидента возбуждены уголовные дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц». Дела объединили в одно производство, сообщили в региональном СУ СКР.
Известно, что днем, 26 марта, в квартире были обнаружены тела пожилой пары и их 50-летнего сына, инвалида 3-й группы. При обходе в квартире, расположенной этажом выше, нашли еще два тела: пожилой женщины и ее 63-летнего сына. По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки, которые работали при неисправной вентиляции. Проверки вентиляции проводились сотрудниками УК формально, меры для устранения неисправностей не принимались. Вытяжная тяга отсутствовала, так как дымоход заполнен осколками кирпичей, рассказали в ведомстве. По предварительным данным, смерть людей наступила в результате острого отравления угарным газом. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти.
В ведомстве рассказали, что уже задержали двух сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, в котором погибли люди. Решается вопрос о заключении их под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел (против личности и общественной безопасности).