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29 марта 2018
20:59  29 марта 2018 0

Здоровье дочери Скрипаля, отравленной в Великобритании, быстро улучшается

Дочь Сергея Скрипаля идет на поправкуФото: Юлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Британские медики рассказали об изменениях в состоянии дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе с отцом была отравлена нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Женщина довольно быстро идет на поправку.

В состоянии Юлии Скрипаль обозначился перелом, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на агентство AP. «Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии», — рассказали врачи. При этом того же нельзя сказать о Сергее Скрипале, за жизнь которого борются медики.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в Лондоне, их госпитализировали возле ресторана в Солсбери. Британская полиция выяснила, что они впервые контактировали с отравляющим веществом в своем доме и потеряли сознание только через два с лишним часа.

Однако военный эксперт Игорь Никулин опроверг эту версию Скотланд-Ярда, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, яд «Новичок» действует практически мгновенно. «Я вижу в ней только то, что кто-то ходит по маршруту Скрипалей и оставляет там следы — так же, как было с полонием. <…> Это признаки фальсификации — они, очевидно, для того, чтобы сфальсифицировать какую-то версию — свою», — сказал Никулин.

Дарья Корчак
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