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30 марта 2018
14:25  30 марта 2018 1

В Интернете показали, как нанести ядерный удар по планете

На выбор дается четыре вида бомбыoutrider.org

Общественная организация Outrider Foundation, выступающая против гонки вооружений, разработала симулятор ядерной бомбардировки. Пользователям предлагают ввести название города и посмотреть, как взрыв скажется на его территории.

Пользователь может указать конкретный адрес, «марку» бомбы, а также место, где случится взрыв — на земле или в атмосфере. Так, на выбор дается четыре варианта бомбы: Little boy (ту, что США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году — 15 килотонн), северокорейская Hwasong-14 (150 килотонн); W-87 Minuteman-III (300 килотонн); советская «Царь-бомба» (50 тысяч килотонн).

Представитель Outrider Foundation, доктор Тара Дрозденко, пояснила, что мы живем в опасном мире. «Ядерное оружие не укрепляет безопасность, скорее полностью наоборот. И если мы поймем его опасность, то сделаем первый шаг по направлению к более безопасному будущему», — отметила она.

Ранее британский эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил, что Россия обладает системой управления ядерным ударом «Периметр», которая на Западе известна как «Мертвая рука», пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, это надежный способ предотвращения ядерной войны, отмечает «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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