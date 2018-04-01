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01 апреля 2018
16:47  01 апреля 2018 0

Детские игрушки в России проверят на нравственность

Клипарт. Екатеринбург, куклы, не вижу слышу скажу, проститутки, детские игрушки
Детские товары оценят с морально-нравственной стороныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России появится аналитический совет по оценке влияния детской продукции на психическое, культурное и духовно-нравственное развитие ребёнка. Проверять будут игрушки, книги, видеоигры и фильмы, созданные для подрастающего поколения.

С инициативой создания совета по контролю детской продукции выступила член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова. «Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция ещё хоть как-то контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — приводит слова Жгутовой RT. — Продукция будет оцениваться с точки зрения воспитания, а не только образования и развлечения. Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость».

В состав совета, который будет решать, какие товары пойдут на пользу детям, планируется включить представителей общественности, деятелей культуры и родителей. Эксперты аналитического совета будут работать на базе Минпромторга, Минобрнауки и Минкульта. В ближайшее время документ поступит на утверждение в правительство, а 1 июня будет принят в окончательном варианте.

Виктор Жуков
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