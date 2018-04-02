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02 апреля 2018
22:07  02 апреля 2018 1

Звезду сериала «Последний из Магикян» осудили на 22 года за педофилию

Вводная лекция к семинару Мухтара Гусенгаджиева. Екатеринбург, гусенгаджиев мухтар
Гусенгаджиев отрицает свою винуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актера цирка, кино и телевидения (известен по роли в сериале «Последний из Магикян»), мастера йоги, рекордсмена книги Гиннеса Мухтара Гусенгаджиева Таганский районный суд Москвы 2 апреля приговорил к 22 годам колонии строгого режима и принудительному лечению. Его признали виновным в растлении малолетних, а также изготовлении и хранении детской порнографии.

Следствие установило, что с 2012 по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей своих родственников и знакомых, передает телеканал 360. Помимо этого, артист знакомился с женщинами, у которых есть дети, и совершал в отношении них противоправные действия.

При обысках у актера обнаружили видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей. В рамках расследования провели различные экспертизы, выводы которых позволили следствию изобличить вину йога. Гусенгаджиева задержали три года назад, все это время он отрицал вину. И сейчас 53-летний самый гибкий человек планеты вину не признает и считает, что его подставили, чтобы отобрать у него квартиру в центре Москвы.

Ранее «URA.RU» писало, что родственники Гусенгаджиева заявили о лживости выдвинутых обвинений. Близкие рассказали, что актера оклеветала женщина, с которой он встречался. Подружка йога попросила купить ей и двум ее детям квартиру, но Гусенгаджиев отказался это сделать. После чего девушка написала на него заявление в полицию, в котором обвинила артиста в изнасиловании своей 9-летней дочери.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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