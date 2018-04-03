Ветераны оценили реформу здравоохранения в Прикамье

Ветераны Пермского края положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона. 3 апреля с активом ветеранского движения встретился губернатор Максим Решетников.
По его словам, уже значительно сократилось время ожидания приема: записаться стало возможным в течение одного-трех дней с момента обращения. Также Решетников рассказал о следующем этапе преобразований в системе здравоохранения — выстраивании эффективной работы в стационарах онко- и кардио- сфер, сообщили в департаменте пресс-службы администрации губернатора.
«Вместе с выстраиванием работы онкологов и участковых врачей важно укрепить материально-техническую базу, — подчеркнул он. — В этом году бюджетом предусмотрены 550 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт медучреждений и покупку оборудования и транспорта». Кроме того, по его словам, из резервного фонда правительства РФ в регион направят 181 млн рублей на оборудование детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Также Прикамье получит 85 млн на возведение модульных ФАПов и 65 млн — на приобретение передвижных медицинских комплексов. «Мы запланировали для себя большой объем работ, чтобы привести в порядок наши учреждения здравоохранения», — отметил Решетников.
На встрече презентовали данные социологического исследования, в котором приняли участие более 4,5 тысячи жителей Прикамья пожилого возраста. Так, 53% опрошенных удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в их населенных пунктах. При этом в 2016 году, когда в опросе приняло участие 5,6 тысячи человек, этот показатель составлял 14%. Положительно качество медобслуживания в краевых учреждениях оценили 66% респондентов. В 2016 году этот показатель был чуть больше половины. «Медицина становится более доступной, но важно, чтобы расширялась сеть фельдшерско-акушерских пунктов», — резюмировала председатель Косинского районного совета ветеранов Нина Федосеева.