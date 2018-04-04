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04 апреля 2018
22:44  04 апреля 2018 1

Урал не останется без мигрантов. Таджикистан снял ограничения на полеты в Россию

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, уральские авиалинии, реанимация
Страны смогли договориться о новых рейсахФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Россия восстанавливает авиасообщение с Таджикистаном. Минтранс РФ заявил, что все ограничения по полетам между двумя странами сняты.

«Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном», — цитирует РИА «Новости» заявление министерство транспорта по итогам переговоров с представителями Таджикистана. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время достигнута договоренность об открытии новых рейсов: Пермь—Душанбе, Жуковский—Куляб, Челябинск—Худжанд и Краснодар—Худжанд.

О приостановке авиасообщения между странами стало известно 2 апреля. Конфликт начался с того, что минтранс Таджикистана отказал российской авиакомпании в открытии новых маршрутов, в ответ были отозваны допуски для таджикских авиаперевозчиков. Руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев тогда рассказал «URA.RU», что из-за отмены рейсов между Россией и Таджикистаном в уральские города может сократиться поток трудовых мигрантов.

Игорь Чукреев
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