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02 апреля 2018
01 апреля 2018
08:50  02 апреля 2018 0

Уральцы не смогут улететь в Таджикистан. Запрещены полеты четырех авиакомпаний

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии
Мера затронет 11 маршрутовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила о приостановке со 2 апреля полетов по некоторым направлениям в РФ на основании телеграммы Росавиации от 31 марта. Мера затронет 11 маршрутов между странами, в том числе будут отменены полеты из Екатеринбурга и Сургута.

Авиаперевозчик Somon Air разместил на своем сайте информацию о том, что «в соответствии с решением Министерства транспорта РФ в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании „Уральские авиалинии“ на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00:01 мск 02.04.2018 рейсы авиакомпаний Somon Air и Tajik Air по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут».

Ограничение коснется компаний «Уральские авиалинии», UTair, «Северный ветер» и «Сибирь», сообщает ТАСС. Будут сняты рейсы в Душанбе из Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Краснодара, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга. Из Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута не будет рейсов в Худжанд. Кроме того, в начале апреля заканчивается срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд.

В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты из целого ряда регионов РФ. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь — Душанбе, Челябинск — Душанбе, Жуковский — Куляб, Краснодар — Худжанд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала два рейса из Екатеринбурга в Душанбе и Худжанд из-за отказа Таджикистана давать разрешение на полеты российскому перевозчику. Проблемы с перелетами российских авиакомпаний в Таджикистан начались еще в 2016 году.

Ольга Кулакова
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