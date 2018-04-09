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Главные новости Пермского края
21:51  09 апреля 2018 0

Пермский завод запускает производство совместно с арабской компанией

Делегация Пермского края впервые приняла участие в форуме «Annual — Investment Meeting 2018» в ОАЭФото: пресс-служба губернатора Пермского края

Руководители «Краснокамского завода металлических сеток» и арабской компании Lootah Group подписали меморандум о сотрудничестве. Предприятия договорились о взаимодействии в первый день Международного инвестиционного форума «Annual — Investment Meeting 2018», который проходит в ОАЭ.

На церемонии подписания документов присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников. В соглашении речь идет о в том числе об испытании мобильного дорожного покрытия и вертолетной площадки «Росомаха» в песчаной местности. Пермский завод и арабская компания также планируют создать совместное производство каркасной сетки «Росомаха», рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья.

Международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018» проходит с 9 по 11 апреля в Дубае (ОАЭ). В этом году он примет порядка 19 000 участников из 141 страны. Впервые в нем принимает участие делегация Пермского края. Среди участников руководители «Краснокамского завода металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт». Делегацию региона возглавил губернатор Максим Решетников.

Отметим, что первая бизнес-миссия Пермского края в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в январе. В рамках поездки губернатор представил инвестиционный потенциал региона, а порядка десяти компаний — свою продукцию.

Дарья Корчак
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