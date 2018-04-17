Россиянин выиграл в лотерею 232 миллиона

08:26 17 апреля 2018 0

Миллионер пока не забрал выигрыш Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Барнаула вмиг стал сказочно богат, выиграв в «Гослото» 232 миллиона рублей. Билет он купил за 2,5 тысячи рублей в киоске «Роспечать».

Розыгрыш состоялся 14 апреля. Джекпот игрок из Барнаула сорвал в 217-м тираже «Гослото» «4 из 20». Обладатель так называемого «многотиражного» билета играл по развернутой ставке, то есть заранее имел больше шансов на победу. Счастливчик сумел угадать все числа заветной комбинации: 17, 11, 12, 16 — в первом игровом поле; и 14, 19, 15, 20 — во втором поле билета. Известно, что победитель пока не обратился за деньгами, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «URA.RU» сообщало о 52-летнем жителе Нижнего Новгорода, который выиграл в лотерею 267 млн рублей. Обладатель большого куша рассказал, что полугода участвовал в розыгрышах в надежде на удачу и даже придумал свою систему игры.