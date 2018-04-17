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17 апреля 2018
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Главные новости Москвы
08:26  17 апреля 2018 0

Россиянин выиграл в лотерею 232 миллиона

Клипарт , пачка денег
Миллионер пока не забрал выигрышФото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Барнаула вмиг стал сказочно богат, выиграв в «Гослото» 232 миллиона рублей. Билет он купил за 2,5 тысячи рублей в киоске «Роспечать».

Розыгрыш состоялся 14 апреля. Джекпот игрок из Барнаула сорвал в 217-м тираже «Гослото» «4 из 20». Обладатель так называемого «многотиражного» билета играл по развернутой ставке, то есть заранее имел больше шансов на победу. Счастливчик сумел угадать все числа заветной комбинации: 17, 11, 12, 16 — в первом игровом поле; и 14, 19, 15, 20 — во втором поле билета. Известно, что победитель пока не обратился за деньгами, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «URA.RU» сообщало о 52-летнем жителе Нижнего Новгорода, который выиграл в лотерею 267 млн рублей. Обладатель большого куша рассказал, что полугода участвовал в розыгрышах в надежде на удачу и даже придумал свою систему игры.

Наталья Михалева
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