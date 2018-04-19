Пермяк уговорил возлюбленную продать две квартиры и почку

В Перми под суд попал 33-летний мужчина, который уговорил свою возлюбленную продать ее квартиру, жилье родителей, а также просил продать почку, чтобы погасить долги от «убыточного бизнеса», владельцем которого он якобы являлся. Когда жертва альфонса отказалась давать ему средства, пермяк стал шантажировать возлюбленную интимными фото. Уголовное дело рассматривал Орджоникидзевский районный суд.
В ходе судебного заседания выяснилось, что потерпевшая по просьбе мужчины оформляла на себя кредиты. Когда справляться с кредитными обязательствами она не смогла, она продала единственное жилье, переехав к родителям. Деньги от продажи женщина передала приятелю — якобы на развитие бизнеса. Но их вскоре стало недостаточно и альфонс убедил пермячку продать квартиру родителей. Те согласились, передает «Рифей-Пермь».
Когда деньги от продажи родительской квартиры тоже закончились, пермяк предложил женщине продать почку. Она готова была расстаться с органом, но этого не произошло по медицинским показателям. «Предложил сдать почку. Деньги для этого потребовались, для врача, чтобы в клинике в Екатеринбурге сделали. Чтобы в клинику лечь, чтобы удалили почку и потом обратно все деньги за счет этого вернулись», — рассказала потерпевшая.
Затем пермский альфонс рассказал женщине, что его якобы задержали полицейские, но готовы отпустить, если она пришлет свои интимные фото. Доверчивая пермячка выполнила просьбу. Тогда альфонс стал шантажировать женщину, грозясь разместить снимки в Сети. За них он просил 80 тысяч рублей. Вскоре в полицию обратились родители женщины. Альфонса задержали. Сейчас мужчина обвиняется в мошенничестве и вымогательстве. Разоренная семья проживает в комнате у дальних родственников и пытается расплатиться с банками. Две микрофинансовые организации, узнав о ситуации, простили потерпевшим доли.