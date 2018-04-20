Поклонская рассказала о роскошных дворцах украинских олигархов в Крыму

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что развитие Крыма началось только после воссоединения с Россией. Парламентарий подчеркнул, что во время украинского периода на полустрове процветали лишь особняки олигархов и чиновников.
«Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют», — цитирует Поклонскую РИА «Новости».
Поклонская напомнила, что сейчас в Крыму вовсю идет реализация масштабных инфраструктурных и культурных проектов. «Сегодня построены мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные» — отметила она.
Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, который состоялся в марте 2014 года. За вхождение в состав Российской Федерации высказались свыше 95% жителей полуострова. Решение о проведении плебисцита было принято крымскими властями после того, как на Украине произошел государственный переворот.