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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:09  20 апреля 2018 0

Поклонская рассказала о роскошных дворцах украинских олигархов в Крыму

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, поклонская наталья, единая россия, ер
Парламентарий напомнил об украинском прошлом КрымаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что развитие Крыма началось только после воссоединения с Россией. Парламентарий подчеркнул, что во время украинского периода на полустрове процветали лишь особняки олигархов и чиновников.

«Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют», — цитирует Поклонскую РИА «Новости».

Поклонская напомнила, что сейчас в Крыму вовсю идет реализация масштабных инфраструктурных и культурных проектов. «Сегодня построены мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные» — отметила она.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, который состоялся в марте 2014 года. За вхождение в состав Российской Федерации высказались свыше 95% жителей полуострова. Решение о проведении плебисцита было принято крымскими властями после того, как на Украине произошел государственный переворот.

Сергей Макеев
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