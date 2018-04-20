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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:41  20 апреля 2018 0

На екатеринбургские праймериз выдвинулись новые политические команды. Одна из них — женская

Заседание регионального политсовета Единой России. Екатеринбург, праймериз, выборы, голосование, партия единая россия
На праймериз ждут большого наплыва кандидатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оргкомитет по подготовке праймериз «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму 20 апреля подведет итоги второй недели выдвижения кандидатов. Как сообщили «URA.RU» в отделении правящей партии, по состоянию на вечер вчерашнего дня необходимые для участия в предварительном голосовании документы сдали всего девять участников.

Только один из них входит в составленный администрацией Екатеринбурга предвыборный пул. Это директор ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания» Александр Найданов. Близким к мэрии считается секретарь Железнодорожного районного отделения «ЕР» Сергей Колесников. Но вопрос о его выдвижении официально в мэрии пока не рассматривался.

На праймериз начали выдвигаться представители регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» («МГЕР»). Уже подали документы руководитель Верх-Исетского отделения «МГЕР» Евгений Бурлев, руководитель партийного проекта «Народный Контроль» свердловского отделения ЕР Дмитрий Чукреев и руководитель областного отделения «МГЕР» Артем Николаев.

Особую роль на праймериз может сыграть педагог-психолог Ольга Сметанина. Она близка к губернатору Евгению Куйвашеву, возглавляет общественную организацию «Русский клуб». Ожидается, что вместе с ней для участия в предварительном голосовании в других округах заявится еще ряд известных в Екатеринбурге женщин.

В округе №12 на праймериз пошел индивидуальный предприниматель Игорь Капустник, считающийся оппонентом администрации Екатеринбурга. Независимыми участниками предварительного голосования стали сотрудник Госпиталя ветеранов всех войн Сергей Зашихин и член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев. Ожидается, что сегодня на участие в праймериз заявится более десяти кандидатов. Один из них — адвокат Иван Кадочников.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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