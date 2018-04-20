ЦБ отозвал лицензию у банка с 20-летней историей

В пятницу, 20 апреля, Центробанк России отозвал лицензию у московского инновационно-коммерческого банка «Логос». На 1 апреля он занимал 514-е место в банковской системе РФ. Кредитное учреждение проработало на рынке 23 года — с 1995 года.
В отношении «Логоса» ЦБ РФ неоднократно применял надзорные меры, в частности дважды ограничивалась деятельность по отдельным операциям, в том числе привлечение вкладов населения. По информации регулятора, банк неоднократно подозревался в «отмывании» денег, полученных преступным путем, в финансировании терроризма, а также не предоставлял уполномоченным органам информацию, подлежащую обязательному контролю. Также в ходе проверки выяснилось, что некоторые банковские операции не отражались в бухгалтерской отчетности, часть из них проводилась без идентификации клиентов — физических лиц.
В связи с приказом ЦБ РФ в «Логос» назначили временную администрацию до момента передачи конкурсному управляющему либо ликвидатору. Отметим, что банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 4 мая 2018 года.