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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:38  20 апреля 2018 0

ЦБ отозвал лицензию у банка с 20-летней историей

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
«Логос» уличили в «отмывании» денегФото: Антон Белицкий
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Отзывы лицензий у банков
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В пятницу, 20 апреля, Центробанк России отозвал лицензию у московского инновационно-коммерческого банка «Логос». На 1 апреля он занимал 514-е место в банковской системе РФ. Кредитное учреждение проработало на рынке 23 года — с 1995 года.

В отношении «Логоса» ЦБ РФ неоднократно применял надзорные меры, в частности дважды ограничивалась деятельность по отдельным операциям, в том числе привлечение вкладов населения. По информации регулятора, банк неоднократно подозревался в «отмывании» денег, полученных преступным путем, в финансировании терроризма, а также не предоставлял уполномоченным органам информацию, подлежащую обязательному контролю. Также в ходе проверки выяснилось, что некоторые банковские операции не отражались в бухгалтерской отчетности, часть из них проводилась без идентификации клиентов — физических лиц.

В связи с приказом ЦБ РФ в «Логос» назначили временную администрацию до момента передачи конкурсному управляющему либо ликвидатору. Отметим, что банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 4 мая 2018 года.

Иван Шестак
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