Российская певица Ольга Бузова, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, комик Гарик Харламов, а также звезды эстрады Филипп Киркоров и Алла Пугачева стали героями мультфильма под названием «Дом-2. 300 лет спустя».
«Дорогие мои, вот так сюрприз мне сделали. Теперь я героиня мультика. Приятно, конечно, что по мнению создателей через 300 лет все будут пользоваться BuzCoin [криптовалюта] и зажигать под мои хиты. Но сам мультик очень острый. Прям на грани. Смотрите сами. Интересно ваше мнение», — написала Бузова в подписи к мультфильму на своей странице в Instagram.
Короткий отрывок мультфильма начинается с того, что шоумен Гарик Харламов в 2030 году становится президентом России, звезды российского шоу-бизнеса переживают, что их славу забрала Ольга Бузова, поэтому на съемки «Голубого огонька» не пришли даже операторы. Их беседу прерывает срочный выпуск новостей о том, что к Земле приближается метеорит. Из-за этого лидеры стран покидают планету, чтобы продолжить человеческий род в другом месте.
Ранее «URA.RU» сообщало, что пользователи Сети высмеяли платье Бузовой, в которой она пришла на вечеринку музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Певица подчеркнула, что ее наряд был создан в единственном экземпляре. Однако, многие подписчики поймали телеведущую на вранье.